Gemeente op zoek naar huurders die marktcafé De Plaetse nieuw leven willen inblazen Sam Vanacker

29 mei 2019

16u56 0 Ruiselede Het ziet er naar uit dat café De Plaetse op de markt van Ruiselede alsnog een tweede leven krijgt. De eigenaars van het pand beslisten om het café te verhuren aan de gemeente, die op zoek is naar nieuwe uitbaters.

Het huurcontract is nog niet opgesteld en ook de concessieovereenkomst moet nog concreet vorm krijgen, maar het gemeentebestuur is wel al op zoek naar nieuwe uitbaters. Dat bevestigde burgemeester Greet De Roo (RKD) dinsdag tijdens de gemeenteraad na een vraag van oppositieraadslid Hannes Gyselbrecht (Respect).

“Na de sluiting van Café De Plaetse hoorden we bij heel wat inwoners de ontgoocheling over het verdwijnen van een sociaal ontmoetingspunt in het centrum. De nieuwe eigenaars hebben ons de vraag gesteld of wij het café wilden verhuren en daar zijn we op in gegaan. We beslisten om de caféruimte te huren en op zoek te gaan naar een uitbater”, zegt burgemeester De Roo.

“Over de beweegredenen van de eigenaars om het pand aan ons te verhuren kan ik me niet uitspreken, maar vermoedelijk zien ze ons als een partner die zowel eventuele overlast als bepaalde administratieve zaken uit hun handen kan nemen. Hoe dan ook ben ik blij dat er dankzij deze overdracht weer wat meer leven op de markt kan komen.”

Momenteel is het bestuur op zoek naar een geschikte uitbater en start het een selectieprocedure op en op basis van een invulformulier. Dat formulier kan op aanvraag worden bekomen via info@ruiselede.be of persoonlijk bij de Dienst Onthaal, tot 1 juli 2019.

Marktcafé De Plaetse staat leeg sinds begin 2018, nadat cafébaas Filip Braekevelt er na 17 jaar mee ophield. Sinds de sluiting is er geen enkel café meer op de markt van Ruiselede. Het gemeentebestuur hoopt daar in de loop van de zomer of in het vroege najaar al terug verandering in te brengen.