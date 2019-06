Geld gestolen bij inbraak VHS

25 juni 2019

Langs de landelijke Pannemeersstraat in Ruiselede werd maandag op klaarlichte dag ingebroken. Dat werd rond half zes ’s avonds opgemerkt. De daders sloegen een raam in aan de achterzijde van een woning en drongen naar binnen. Ze doorzochten het huis en gingen aan de haal met een som geld. De politie is een onderzoek gestart.