Gastronomie op wieltjes: restaurant Tafel 10 haalt foodtruck in huis Sam Vanacker

28 mei 2019

13u31 0 Ruiselede Bert Denoulet en Annelies Bergez van restaurant Tafel 10 in Ruiselede hebben sinds kort een eigen foodtruck. Deze zomer bieden ze hun gastronomische gerechtjes alvast aan op zeven verschillende foodtruckfestivals in Vlaanderen. “Precies doordat ons aanbod zo apart is, kregen we overal heel vlot toestemming van de organisatoren.”

Een stukje gerookte makreel met fregola sarda of gekonfijte varkenswangetjes staand verorberen? Het kan vanaf woensdag op het vijfdaagse foodtruckfestival Barrio Cantina in Gent. “Dat wordt onze vuurdoop”, zegt chef Bert Denoulet. “Dankzij deze foodtruck hebben we een voortaan een soort mobiele versie van ons restaurant. Het wordt waarschijnlijk een paar nachtjes doorwerken in de keuken, maar alles zal piekfijn in orde zijn.”

Van traiteur aan huis naar foodtruckfestival

Het idee om te investeren in een foodtruck speelde al langer. “We zijn naast het eigenlijke restaurantgebeuren steeds vaker bezig met traiteurdiensten", legt Annelies uit. “Dat zit zodanig in de lift dat het idee langzaam groeide om met iets speciaals uit te pakken tijdens feestjes en evenementen. Vorige maand hebben we dan de stap gewaagd en een foodtruck gekocht. We hebben de truck B10 genoemd, verwijzend naar Bar 10, als tegenhanger van T10 of Tafel 10.”

Maar Annelies en Bert beslisten om nog een stapje verder te gaan en meteen ook de foodtruckfestivals af te schuimen. “Of ons aanbod niet te veel verschilt van wat de klassieke foodtrucks bieden? In zekere zin wel, maar dat is net een voordeel. Precies daarom hebben we overal vlot toestemming gekregen vanuit de foodtruckwereld. Zie het gerust als gastronomie op wieltjes. Bovendien hebben we de prijzen bewust laagdrempelig gehouden. Voor een gerechtje betaal je acht euro.”

Inspiratie dankzij tomorrowland-vlucht

Er worden in eerste instantie drie verschillende gerechtjes geserveerd. “Er is makreel met fregola sarda, tomaat en basilicum, er zijn gekonfijte varkenswangetjes met puree en karnemelk en tot slot is er ook een vegan gerechtje. Telkens zijn het heel bewust makkelijke, handige gerechten die rechtstaand kunnen gegeten worden”, gaat Bert verder. “Dat eerste gerechtje heb ik trouwens ook op het vliegtuig naar Tomorrowland geserveerd (in de zomer van 2017 was Denoulet een van de 51 Vlaamse topchefs die mocht koken op een Tomorrowland-partyvlucht - nvdr.). Toen waren de gerechten aan strenge regels onderworpen en moest ik creatief uit de hoek komen. Die ervaring komt nu terug van pas.”

De zomeragenda van Bert en Annelies zit tjokvol. Na hun passage in Gent is de B10-truck tussen 7 en 10 juni te vinden in Oostende, waarna de truck respectievelijk in Brugge, Beernem, Ooidonk en Ieper te vinden is. Op 30 augustus en 1 september staat de truck dichter bij huis, met name op het foodtruckfestival in Tielt.