Ga eens ‘Vensteren’ in Ruiselede Sam Vanacker

15 juli 2020

13u24 0 Ruiselede In Ruiselede, Doomkerke en Kruiskerke kan je tussen 20 juli en 30 augustus gaan ‘Vensteren’. Het gaat om een nieuw wandel- en fietsparcours waarbij je langs 46 etalages en ramen komt waar creatief werk te bewonderen is.

Het gaat om een initiatief van de Gemeentelijke raad voor Cultuurbeleid. “Het idee ontstond tijdens de afgelopen periode in ons kot. De bedoeling was om lokale kunstenaars de kans te geven om tentoon te stellen, maar ook om Ruiseleedse bubbels met vriendengroepen en gezinnen op een veilige manier op de been te brengen”, zegt vrijetijdsmedewerker Leonie Lemey. “Particulieren, handelaars en horecazaken stellen samen 46 vensters ter beschikking, verspreid over de drie parochies.”

Onderweg kom je ook geregeld spreuken in kalligrafie tegen. Drie spreuken kan je op een wedstrijdformulier noteren en dat formulier kan je voor 29 augustus indienen in de brievenbus aan het gemeentehuis, aan de kerk van Doomkerke en aan de Boltra in Kruiskerke. Er worden vier Ruislébonnen verloot onder de winnaars.

Flyers met wedstrijdformulieren zijn te vinden in het gemeentehuis van Ruiselede, bij de studio van Sylvia Konior in de Brandstraat 60, in de Boltra in de Zandbergstraat 17a of online via https://www.ruiselede.be/vensteren