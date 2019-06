FOTOREEKS: ‘Stilleven’ met vibrator wint prijs

op internationaal fotofestival Sam Vanacker

04 juni 2019

10u59 0 Ruiselede Een opmerkelijke fotoreeks over seksspeeltjes van kunstenares Sylvia Konior is in de prijzen gevallen op een internationaal fotofestival. Twee andere foto’s van haar hand werden geselecteerd voor het internationaal fotofestival in Overpelt, dat afgelopen zondag opende.

Begin mei won de Ruiseleedse fotografe brons in de categorie ‘stilleven’ op de Moscow Foto Awards in Rusland. De winnende foto is er eentje van een vibrator in een bakkerssetting. “Ik heb een reeks gemaakt over seksspeeltjes die niet op seksspeeltjes lijken”, legt de kunstenares uit. “Ik heb bewust de speeltjes uit hun context gehaald en in een normale dagelijkse setting geplaatst. De vibrator op de foto heeft de vorm van een borsteltje, dat gebruikt wordt om iets met olie in te vetten, dus die plaatste ik in de keuken.” Twee andere foto’s van Sylvia Konior zijn geselecteerd voor het internationaal fotofestival in Overpelt, dat vorige zondag officieel opende. Op die tentoonstelling zijn tussen 2 juni en 30 september ruim 600 foto’s te bewonderen van 200 fotografen uit binnen-en buitenland.

Bake-Off Vlaanderen

Een andere foto die er hangt, toont hobbykok Veerle Decramer uit Ruiselede, die in het voorbije seizoen van Bake-Off Vlaanderen op VIER op de vierde plaats eindigde. Sylvia Konior bracht haar dorpsgenote voor de lens en verving haar kapsel door crème au beurre.

Het tweede beeld dat geselecteerd werd, heet ‘Wasdag’. Het gaat om een analoog zelfportret van de kunstenares onder een waslijn. Begin mei haalde het beeld ook al de finale in het Australische Head On Photo Festival. De vijf andere foto’s uit de reeks met de seksspeeltjes willen we u niet onthouden: