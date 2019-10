Folk Ruiselede aan twaalfde editie toe Sam Vanacker

10 oktober 2019

13u06 1 Ruiselede De Zaal voor Sport en Spel wordt zaterdag omgetoverd tot een folkfestijn. Folk Ruiselede is al aan de twaalfde editie toe. Op de affiche staan drie optredens, met de Britse band Shave The Monkey als headliner.

Zanger, muzikant en all-round entertainer B.B. Banjo mag de spits afbijten om 20 uur. Hij is al meer dan 25 jaar frontman van een Vlaamse folkrockgroep waarbij de banjo zijn geliefde instrument is. Het tweede optreden van de avond wordt verzorgd door Beerten en Broeckx, een jong duo uit de Kempen met viool, gitaar en slagwerk. Ze brengen hedendaagse folk met Scandinavische en Afrikaanse invloeden. Headliner Shave the Monkey staat om 22.15 uur op het podium. Ze zijn zowat de Britse versie van Kadril en bestaan al sinds 1988. Eigenlijk zijn ze officieel gestopt in 2003, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ondertussen werkt de band een reeks reünieconcerten af in het Verenigd Koninkrijk en België.

De deuren van Zaal voor Sport en Spel gaan open om 19.30 uur. Tickets kosten tien euro en kunnen nog besteld worden bij Stefaan Bekaert op 0499/75.29.34 of via folkruiselede@hotmail.com. Aan de deur betaal je dertien euro.