Fietsers vanaf dinsdag koning in Pensionaatstraat Sam Vanacker

10 april 2020

15u56 1 Ruiselede Vanaf volgende week dinsdag mogen auto’s geen fietsers meer inhalen in de Pensionaatstraat. De straat, die van de Bruggestraat tot aan de Kruiswegestraat loopt en langs de scholen en het rusthuis passeert, wordt daarmee de eerste fietsstraat van Ruiselede.

Het gemeentebestuur speelt al langer met het idee om van de Pensionaatstraat een fietsstraat te maken. Zo stond dat ook al te lezen in het meerjarenplan van de gemeente. “In de verkeerscommissie is het meermaals aan bod gekomen”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “Eind vorig jaar hebben we besloten het ook effectief een kans te geven. Het concept is misschien nog relatief nieuw, maar de Pensionaatstraat is ideaal voor een fietsstraat. De straat is relatief kort en er maken veel fietsers gebruik van. Voortaan zijn die fietsers er dus koning.”

In een fietsstraat mogen automobilisten niet meer dan dertig kilometer per uur rijden en mogen ze fietsers niet inhalen, ongeacht de breedte van de weg en de beschikbare ruimte. Voor fietsers blijft tweerichtingsverkeer gelden in de fietsstraat. “Het zal wel een mentaliteitswijziging vergen bij zowel automobilisten als bij de fietsers”, gaat De Roo verder. “Fietsers mogen dus gerust hun plek opeisen en in het midden van de weg rijden. We rekenen op de hoffelijkheid van automobilisten.”

Zaterdag al zal een aannemer de markering ‘fietsstraat’ aanbrengen op het wegdek. De burgemeester geeft nog mee dat die werken eigenlijk wat later op de planning stonden, maar dat de agenda van de aannemer veranderd is door de coronamaatregelen. Op dinsdag 14 april zullen de gemeentediensten verkeersborden plaatsen. Van zodra de borden er staan, gaat de fietsstraat in voege.