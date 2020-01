Exact acht jaar na moord op Stijn Saelens mag opdrachtgever André Gyselbrecht weekend naar huis:

31 januari 2020

Bron: Krant van West-Vlaanderen, eigen berichtgeving 172 Kasteelmoord André Gyselbrecht, veroordeeld tot 21 jaar cel als opdrachtgever van de moord op Stijn Saelens, krijgt dit weekend penitentiair verlof. Van morgenavond tot maandagochtend mag hij naar huis in Ruiselede. Het nieuws is een mokerslag voor de nabestaanden van de vermoorde kasteelheer. Zij waren niet op de hoogte, bevestigt Jan Leysen, advocaat van de ouders van Saelens, aan HLN. “Vandaag is het precies acht jaar geleden dat Stijn Saelens werd vermoord. Dit hakt er diep in.”

In mei 2019 werd André Gyselbrecht definitief veroordeeld als opdrachtgever van de moord op kasteelheer Stijn Saelens. De huisarts uit Ruiselede zat toen al vier jaar in voorhechtenis. Jarenlang hield hij vol dat zijn schoonzoon enkel een pak slaag moest krijgen, maar vorig jaar - op de eerste dag van het proces in beroep - sloeg hij mea culpa en legde hij toch bekentenissen af. Gyselbrecht - 69 intussen - kreeg een gevangenisstraf van 21 jaar.

Acht maanden na de veroordeling mag hij dit weekend onder voorwaarden naar huis. Morgenavond om 19 uur verlaat Gyselbrecht de gevangenis van Beveren en maandagochtend om 7 uur moet hij zich opnieuw aanmelden, zo maakte de Krant van West-Vlaanderen vanochtend bekend.



Volgens de krant ondertekende de attaché van minister van Justitie Koen Geens midden januari de toekenning van het penitentiair verlof. Het Gevangeniswezen ontkent dat. De toekenning van penitentiair verlof is een van de taken van het Gevangeniswezen. In het geval van Gyselbrecht is daar niet van afgeweken, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

“Nieuwe klap”

De nabestaanden van Stijn Saelens reageren ontzet op het nieuws. Advocaat Jan Leysen, raadsman van de ouders van de vermoorde kasteelheer, zegt dat de burgerlijke partij niet op de hoogte was van het verlof. “Wij hebben dit vanochtend via de krant moeten vernemen.” Nochtans had de familie op een document aangekruist dat zij hierover wel wou worden ingelicht. “In het geval van Pierre Serry, bijvoorbeeld, hebben we dat niet gedaan.”

“Dit hakt er diep in”, zegt Leysen. “Vooral als je weet dat het vandaag precies acht jaar geleden is dat Stijn Saelens werd vermoord. Voor de familie is dit een nieuwe klap in het gezicht.”

Aan het penitentiair verlof van Gyselbrecht - dat morgenavond ingaat - is een reeks strenge voorwaarden verbonden. Zo mag de West-Vlaming geen contact hebben met de slachtoffers en hun familie. Dat betekent dat hij zijn dochter Elisabeth (de weduwe van Saelen, nvdr.) en kleinkinderen niet mag zien. Voorts mag hij niet naar het buitenland. Drank, drugs en misbruik van medicatie zijn ook uit den boze.