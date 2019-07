Eerste funderingspalen nieuwe brandweerkazerne en loods gaan de grond in Sam Vanacker

10 juli 2019

13u34 2 Ruiselede De eerste funderingspalen van de gloednieuwe brandweerkazerne zijn woensdagochtend de grond ingegaan. Als alles goed gaat, kan de nieuwbouw op 1 juli 2020 in gebruik worden genomen. Die omvat behalve een kazerne ook een nieuwe loods voor de technische dienst. Alles samen gaat het om een investering van 3,6 miljoen euro.

Het ontwerp werd eind 2018 al voorgesteld. Op een terrein van 7.200 vierkante meter, in de nieuwe ambachtelijke zone in de Eekhoutstraat, komt een U-vormig gebouw met in de linkervleugel garages en lokalen voor de brandweer en in de rechtervleugel een loods voor de technische dienst. Beide vleugels worden met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke ruimte met onder meer douches en kleedkamers. De werken op zich kosten 3 miljoen euro, voor de aankoop van het terrein betaalde de gemeente 600.000 euro. Woensdag was er bij wijze van eerstesteenlegging een eerste funderingsboring.

“De oplevering zal voor midden juni 2020 zijn”, zegt architect Dirk Moerman. “Dat lijkt misschien snel, al is het bij dergelijke constructies in prefabbeton vooral het voorbereidende werk dat het meeste tijd in beslag neemt. De ruwbouw kan je gerust zien als een meccano-bouwset. Vandaag stoppen we de eerste van in totaal 140 funderingspalen in de grond en tussen die palen komen betonplaten. Zo gaat de eigenlijke montage razendsnel. Op vijf à zes weken staat de ruwbouw er. Al is het werk daarmee uiteraard niet af. Dan moet de afwerking en de omgevingsaanleg nog gebeuren.”

Nieuwe rekruten

De nood aan een nieuwe brandweerkazerne in Ruiselede is al langer hoog. “De huidige kazerne is tot op de draad versleten en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen”, legt burgemeester Greet De Roo (RKD) uit. “Niet alleen zal het nieuwe gebouw ruimer en functioneler zijn, ook qua ligging biedt het een enorme meerwaarde. Zo zitten de brandweerwagens straks een pak sneller op de N37. Bovendien kan het gebouw ook een extra troef zijn om nieuwe brandweerlui aan te trekken.” Brandweerofficier Johan Lemey bevestigt: “Op dit moment zitten we met 28 man in ons korps, maar tussen hier en pakweg vijf jaar zitten we met vijf pensioenen. Zelf ben ik 57, dus ook voor mij nadert het pensioen. Uit ervaring weten we dat nieuwe rekruten vinden lang niet evident is, dus nieuwe mensen zijn zeker welkom.”

Wat er met de huidige brandweerkazerne zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Daar zijn we nog niet helemaal uit”, geeft burgemeester De Roo nog mee. “Wat we gaan doen met de twee bestaande loodsen die nu nog door de technische dienst gebruikt worden, is wel al duidelijk. De oude loods zal verkocht worden, terwijl de opslagplaats op het Polenplein plaatsmaakt voor de nieuwe cultuurzaal. De verhuis van de loods naar de Eekhoutstraat is een voorwaarde om met dat project te kunnen starten.”