Drugsdealer die geklist werd bij verkeerscontrole blijft in cel samen met vriendin Siebe De Voogt

19 juli 2019

14u28 0 Ruiselede Een 41-jarige Nederlander uit Ruiselede en zijn 33-jarige vriendin blijven een maand langer in de cel op verdenking van drugsverkoop. De veertiger werd zaterdagavond eerder toevallig geklist bij een verkeerscontrole in Oostrozebeke.

J.C. was met een halve kilo cannabis op weg naar een klant, toen hij in Oostrozebeke op een verkeerscontrole stootte. Aanvankelijk leek er niets aan de hand. De Ruiseledenaar legde een negatieve ademtest af, maar plots werden de agenten in z’n wagen een cannabisgeur gewaar. De speekseltest wees uit dat J.C. kort voordien een joint had gerookt. In zijn wagen trof de politie de halve kilo cannabis aan. Bij een huiszoeking in zijn woning ontdekten speurders nog 2,5 kilogram cannabis, een halve kilo coke en 160 xtc-pillen.

De vriendin van J.C., een 33-jarige vrouw uit Roeselare, was in het huis aanwezig en werd net als de man in de boeien geslagen. Zij verklaarde dat ze niet op de hoogte was van de handel van haar vriend, omdat ze niet samen woonden. C. op zijn beurt gaf zijn aandeel wel toe. Hij vertelde aan de onderzoeksrechter dat hij sinds een viertal maanden drugs verkocht. Geldnood zou het motief geweest zijn voor het handeltje. Het koppel werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.