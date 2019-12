Drie jaar cel gevraagd voor Nederlandse dealer die geklist werd bij verkeerscontrole Siebe De Voogt

19 december 2019

15u45 6 Ruiselede Een 41-jarige Nederlander hangt een effectieve celstraf van 3 jaar boven het hoofd voor de verkoop van allerhande soorten drugs. Jordan C. werd eerder dit jaar geklist bij een toevallige verkeerscontrole. In zijn woning in Ruiselede trof de politie kilo’s drugs aan.

Jordan C. werd op zaterdagavond 13 juli aan de kant gezet bij een verkeerscontrole in Oostrozebeke. Een speekseltest wees uit dat de man een joint gerookt had, waarop zijn wagen werd doorzocht. In het voertuig trof de politie een kwart kilogram cannabis en kleine hoeveelheid cocaïne aan. De huiszoeking in z’n woning in Ruiselede leverde een nog grotere vangst op. Binnen ontdekten de speurders liefst 25.000 euro cash geld, bijna drie kilo cannabis, een halve kilo cocaïne en 160 xtc-pillen. Jordan C. bekende dat hij al enkele maanden actief was als dealer en zo’n 20 à 30 afnemers had. Volgens zijn advocaat begon de man te verkopen nadat z’n relatie op de klippen liep. C. drukte op de zitting zijn spijt uit. Hij vroeg de rechter om een voorwaardelijke straf. Naast een effectieve celstraf hangt hem ook een verbeurdverklaring van 67.000 euro boven het hoofd. Uitspraak op 23 januari.