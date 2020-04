Directie Curando is niet van plan om bezoek toe te laten in woonzorgcentrum Sam Vanacker

16 april 2020

14u43 2 Ruiselede De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond dat rusthuisbewoners voortaan één vaste bezoeker mogen zien. Die opmerkelijke maatregel stuit op een golf van protest. Ook in Ruiselede is er onbegrip. Woonzorgcentrum O.L.V van de 7 Weeën van Curando laat weten dat er voorlopig geen bezoek toegestaan zal worden.

“We hopen, samen met Zorgnet-Icuro en de andere koepelorganisaties dat de overheid op deze beslissing terugkomt. Wij vinden het nu te vroeg om bezoek toe te staan. Het risico dat het coronavirus onbewust in onze woonzorgcentra binnengebracht zou worden is veel te groot. En aangezien de tests nog niet overal zijn afgenomen weten we ook niet zeker welke bewoners en medewerkers positief testen. We beschikken tevens over onvoldoende extra beschermingsmateriaal en wij zijn organisatorisch nog niet in staat om de toestroom van bezoekers aan te kunnen”, laat Curando weten. “Tot de situatie veiliger wordt, willen we iedereen graag aanmoedigen om de bestaande alternatieve communicatiekanalen te blijven gebruiken.”

Curando is overigens lang niet de enige instantie die er zo over denkt. Zorgnet-Icuro, dat ruim driehonderd vzw-rusthuizen in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel niets minder dan een kaakslag, terwijl ook de woonzorgcentra in Pittem, Wingene, Hooglede, Roeselare, Ardooie, Oostrozebeke en Staden al lieten weten dat ze de deuren gesloten houden.

