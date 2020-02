Diocesane commissie stelt beslissing Sancta Maria uit: Gejuich in Ruiselede, maar sluiting blijft dreigen Sam Vanacker

Gejuich in Ruiselede woensdagochtend: enkele leerkrachten maken bekend dat de school openblijft, maar volgens algemeen directeur Rik Delmotte is dat foute informatie. De beslissing over de aanvraag van scholengroep KSO Tielt-Ruiselede om Sancta Maria te sluiten is uitgesteld, maar dat betekent niet dat de sluiting van de baan is.

De scholengroep wil Sancta Maria vanaf 1 september sluiten omdat de gebouwen versleten zijn en omdat het aantal leerlingen al jaren daalt. Het plan lokte fel protest uit bij personeelsleden, leerlingen en ouders. Het oudercomité maakte zich van meet af aan al sterk dat de sluiting nog niet definitief was. Het dossier moest nog goedgekeurd worden door de diocesane plannings-en coördinatiecommissie van het bisdom Brugge, een onafhankelijk adviesorgaan van het katholiek onderwijs. Volgens algemeen directeur Rik Delmotte zou dat geen probleem zijn. “We hebben een sterk dossier en aangezien de school een zware financiële last is voor de scholengroep zie ik geen reden waarom de commissie onze aanvraag zou weigeren”, zei hij eerder.

U itstel van executie

Toch heeft die commissie de aanvraag voorlopig geweigerd. Al werd er - in tegenstelling tot wat de school beweert - nog geen ongunstig advies geformuleerd. “De beslissing werd uitgesteld naar 23 maart”, weet woordvoerder Pieter-Jan Crombez van het katholiek onderwijs Vlaanderen. “We willen het overleg nieuwe kansen geven.”

Delmotte bevestigt dat er nieuw overleg komt. “We blijven bij ons plan, maar we gaan weer praten met alle betrokkenen en hopen dat in alle sereniteit te kunnen doen. Al is het betreurenswaardig dat we dat overleg opnieuw moeten starten nadat er verkeerde informatie de wereld werd ingestuurd.”

Tijd om te investeren

Na de speeltijd woensdag werden de leerlingen samen geroepen en kregen ze van de leerkrachten te horen dat de school open zou blijven, wat op gejuich onthaald werd. Aan de schoolpoort niets dan blije gezichten, ook bij ouders. “Dit is fantastisch nieuws. Toen ik hoorde dat de school zou open blijven, ben ik zelfs in tranen uitgebarsten”, reageert ouder Nancy Viaene. “Mijn dochter zit in het eerste jaar en we hebben veel slapeloze nachten achter de rug.”

“Dit is een krachtig signaal”, reageert ook een van de leerkrachten. “Het was bang afwachten de voorbije weken, maar het bisdom is duidelijk niet opgezet met de manier van werken van de scholengroep. De sluiting werd eenzijdig en van bovenaf opgelegd, zonder overleg en alle betrokken partijen werden in snelheid gepakt. Ik denk dat we ondertussen hebben bewezen dat onze school leeft. Nu hopen we dat het bestuur de koe bij de horens vat en eindelijk werk maakt van investeringen in de plaats van een doodbloedscenario te volgen.”