De Linde in Doomkerke ‘strapt’ in stijl in autovrije Brandstraat Sam Vanacker

18 september 2020

17u48 0 Ruiselede Bij basisschool De Linde in Doomkerke beleefden de 135 kinderen vrijdag een strapdag van formaat. De hele dag stond in het teken van fietsen, trappen en stappen.

In verschillende scholen vond vrijdag, de jaarlijkse Strapdag plaats, een initiatief waarbij de scholen extra aandacht vragen wordt voor stappers en trappers in de omgeving van de school. Het centrale thema van de strapdag dit jaar is ‘Ruimte voor strappen’. En bij basisschool De Linde in Doomkerke hadden ze dat goed begrepen. Speciaal voor de gelegenheid werd bijna de volledige Brandstraat verkeersvrij gemaakt. Massaal werd er gefietst en gekrijt. Er was een hindernissenparcours en zelfs een fietscarwash. En over de middag genoot de voltallige school van frietjes op straat.