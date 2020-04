Dakisolatie vat vuur, schade beperkt LSI

09 april 2020

17u12

Bron: LSI 0 Ruiselede In de Oude Tieltstraat in Ruiselede heeft donderdagnamiddag isolatie in het dak van een woning vuur gevat.

De brandweer was snel ter plaatse toen de bewoner hun hulp inriep. De brand was vlug geblust, waardoor de schade beperkt bleef. Er was wel wat rook- en roetschade.