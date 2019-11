Cultuurraad en Gezinsbond brengen kindertheater naar Zaal voor Sport en Spel SVR

04 november 2019

11u16 0 Ruiselede De cultuurraad en de gezinsbond van Ruiselede halen op zondag 24 november ‘Studio Gekko’ naar de Zaal voor Sport en Spel. Het gaat om een theatervoorstelling voor kinderen van drie tot twaalf jaar.

De voorstelling ‘Gekko’ brengt het verhaal van Herman, een poetsman met een burn-out. Hij komt aan op zijn werkplek en ontdekt, naast een hoop rommel, ook een groep kinderen. Die zitten in de weg, want Herman moet dringend verder opruimen. Tickets kosten 5 euro per persoon (ter plaatse te betalen). Inschrijven kan via www.gezinsbondruiselede.be, 051/68.65.13 of vrijetijd@ruiselede.be. De voorstelling start stipt om 14.30 uur.