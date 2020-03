Corona in Ruiselede: mama van leerlingen basisschool De Linde test positief Sam Vanacker

10u41 16 Ruiselede De verspreiding van het coronavirus zet door en bereikt nu ook onze regio. In de Ruiseleedse parochie Doomkerke is een nieuwe patiënt opgedoken. Volgens basisschool De Linde, waar de kinderen van de vrouw school lopen, is er geen reden tot paniek. Al blijven de kinderen van het getroffen gezin uit voorzorg thuis.

Bij De Linde, waar 154 kinderen school lopen, wordt meteen benadrukt dat de kinderen zelf geen symptomen vertonen, maar voor de zekerheid wel thuis blijven. “We krijgen veel vragen van verontruste ouders, maar we roepen op tot kalmte. De kinderen zijn niet ziek en van besmetting bij de andere leerlingen is voorlopig geen sprake. Al zijn we extra alert en nemen we de nodige voorzorgs- en hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen. Handen worden regelmatig gewassen en wie ziek is blijft thuis. De school blijft gewoon open. Als er toch besmettingen zouden opduiken op school, dan worden de ouders meteen ingelicht en zal de situatie allicht veranderen. In elk geval vragen we ouders om ook alert te zijn voor symptomen. Maar paniek is zeker niet aan de orde.”

Om privacyredenen wordt de naam van de coronapatiënt niet vrijgegeven. De vrouw in kwestie zou maandagavond haar huisarts gecontacteerd hebben met klachten, waarna ze doorverwezen werd en positief testte. Wellicht liep ze de besmetting op tijdens de krokusvakantie. De administratieve diensten van het gemeentebestuur, de directie van de basisschool en het Agentschap Zorg & Gezondheid volgen de situatie verder op. Meer nieuws over het aantal besmettingen op onze liveblog.