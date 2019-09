Chiro pakt uit met stuntje op beursfuif: nuchtere chauffeurs krijgen inkomgeld terug Sam Vanacker

20 september 2019

15u41 0 Ruiselede Op zaterdag 28 september organiseren de Chirojongens en -meisjes de negentiende editie van de jaarlijkse ‘Wallstreet Beursfuif’ in de sporthal. De Chiroleiding pakt voor de gelegenheid uit met een stunt en geeft chauffeurs die nuchter blazen bij het verlaten van de sporthalhun 5 euro entreegeld terug.

“De meeste van onze bezoekers komen met de fiets of worden afgezet door hun ouders, maar er zijn ook mensen die met de wagen zullen komen. En drinken en rijden, dat gaat niet samen”, legt Jan Maes van de Chiroleiding uit. “Wij zijn daar heel bewust mee bezig. Telkens als we zelf uitgaan, wordt er ook altijd op voorhand een bob aangeduid. Omdat we verkeersveiligheid belangrijker vinden dan onze kas, krijgen chauffeurs die nuchter blazen bij het verlaten van de zaal hun entreegeld terug. Aan de ingang zal een stand met alcoholtesters staan en bij het binnenkomen kan elke chauffeur zich vrijwillig inschrijven voor de actie.”

Prijzen veranderen

Los van die stunt blijft de succesformule van de beursfuif ongewijzigd. De drank die het meest verkocht wordt, stijgt in prijs en drank die weinig verkocht wordt, daalt in prijs. Betalingen gebeuren met een NFC-kaart die kan opgeladen worden via de smartphone of online. Via een applicatie die gekoppeld is aan dat betaalsysteem worden de prijzen van de dranken automatisch aangepast. De prijzen blijven de hele avond fluctueren. De vereniging die het meest drank kan verzetten, wint een ritje met een bierfiets. Tickets voor de fuif zijn te verkrijgen bij de leiding van Chiro Ruiselede. In voorverkoop betaal je 5 euro, aan de deur betaal je 7 euro. Wie nog betaalkaarten liggen heeft van vorige edities, kan die terug gebruiken.