Canadezen Doug en Bev op zoek naar hun roots in Ruiselede: “Dit is een verhaal om aan onze kinderen te vertellen” Sam Vanacker

13 november 2019

Dat het Ruiseleedse gehucht Doomkerke bekend staat om de link met de historische Red Star Line tussen Antwerpen en New York is genoegzaam bekend. De link tussen Ruiselede en het Amerikaanse continent blijft ook vandaag van tel, want wij liepen woensdag toevallig twee Canadezen tegen het lijf die op zoek waren naar hun roots.

Op goed geluk

Voor Doug Anseeuw en zijn echtgenote Bev is het de eerste keer dat ze ons land bezoeken. Het koppel, dat een transportbedrijf runt in het Canadese Winnipeg, heeft er net een cruise op de Rijn op zitten met een bevriend koppel. Sinds dinsdag verblijven ze in een hotel in Brussel. Woensdagochtend vertrokken ze met een huurwagen naar Ruiselede, waar ze met een stamboom in de hand op goed geluk rondrijden en passanten aanspreken. Op zoek naar hun familiegeschiedenis.

“Mijn grootvader Tryphon Anseeuw is in 1912 vanuit Ruiselede geëmigreerd naar Canada”, vertelt Doug. “Daar leerde hij mijn grootmoeder kennen. Ze hadden vijf kinderen, waaronder mijn vader Julian. Thuis hebben we nog foto’s die genomen zijn in Ruiselede. Toen we onze reis naar Europa planden, beslisten we om ook langs te komen in Ruiselede om na te gaan of hier nog andere Anseeuws wonen die kunnen vertellen over onze familie.” Wij brachten de Canadezen in contact met Marnik Braet van Heemkundige Kring ‘Oud Ruysselede’. Verbazend genoeg wist Marnik vanaf de eerste seconde aan de telefoon om welke familie het ging.

Juiste man op de juiste plaats

Doug en Bev spreken af met de plaatselijke heemkundige in de kerk van Doomkerke, pal tegenover café New York, nota bene de plek waar honderden streekgenoten destijds een kaartje kochten om de oversteek te maken naar Amerika. Marnik Braet heeft een stamboom en enkele vergeelde foto’s bij. “Tryphon was een van de acht zonen van Victor Anseeuw”, legt hij uit. “Die man had meer dan dertig kleinkinderen, bijna allemaal Anseeuws. Zijn neef Hector Anseeuw bleef in Ruiselede en is later getrouwd met Madeleine De Bel. Van dat huwelijk heb ik vijftien jaar geleden een foto gevonden op zolder, want die Madeleine was de zus van mijn grootmoeder.”

Wanneer Marnik de foto toont herkent Doug die meteen. “We hebben die foto ook thuis. Mede dankzij die foto dat ik hier vandaag ben. Blijkbaar hebben we de juiste man op de juiste plaats gevonden.” Braet beaamt dat. “Ik ben weliswaar zelf geen directe familie van de Anseeuws, maar ik wist door mijn eigen familiegeschiedenis wel dat er nog een aangetrouwde tak was van de Anseeuws die nog in Winnipeg woonde. Fantastisch dat ze hier nu naast me staan.”

Geschiedenis van emigratie

Braet is behalve voorzitter van de heemkundige kring ook gids in Doomkerke en trakteert de bezoekers op een brokje bijzondere geschiedenis. “Tussen 1881 en 1920 zijn 113.725 Vlamingen hun geluk gaan zoeken aan de andere kant van de oceaan. Daar zaten ook driehonderd Ruiseledenaars bij. In die tijd konden de tickets voor de Red Star Line, de boot die op New York voer vanuit Antwerpen, zelfs hier in Doomkerke in café New York gekocht worden. Al hun namen prijken nog steeds op de muur in het café. Daar zit ook zeker een Anseeuwtje tussen. Vermoedelijk meer dan een, want Anseeuw is nog steeds een veel voorkomende achternaam in deze streek. Jammer dat het café nu niet open is.”

Doug en Bev zijn onder de indruk van het verhaal van Marnik. “Dit is iets om aan onze kinderen te vertellen”, zegt Bev. Het Canadese koppel heeft drie kinderen. Alle drie zijn het zonen en hun achternaam is Anseeuw.