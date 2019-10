Birger en Karel van ‘Mijn Pop-uprestaurant’ in juridische strijd verwikkeld Sam Vanacker

03 oktober 2019

10u33 32 Ruiselede Birger Allary en Karel Knockaert, het olijke duo dat in 2017 nog het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant won met Tjops, staan met getrokken messen tegenover elkaar in de rechtbank. Ooit waren ze twee handen op één buik, nu zijn ze in een juridische strijd gewikkeld om hun geesteskind.

Aanleiding voor het dispuut is een financiële kwestie. De twee gooiden in 2017 met hun ‘low and slow’-barbecueconcept hoge ogen in Mijn Pop-uprestaurant en kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus. Ze hadden toen grootse plannen voor de uitbouw van hun cateringbedrijf. Birger zegde zijn job op en ging zich fulltime bezighouden met Tjops, Karel bleef aan de slag als politie-inspecteur en hielp mee. Samen richtten ze in Ruiselede een Weber Grill Academy op en haalden ze een foodtruck in huis.

Midden 2018 veranderde de situatie. Tjops leek in woelig water te zitten en Birger besloot meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en nam afscheid van het cateraarsbestaan. Hij plooide zich terug op de Grill Academy en Karel trekt sindsdien op eigen houtje de baan op met Tjops. Na die scheiding van tafel en bed ging de vriendschap van de twee na 24 jaar steil bergaf. Nu lijkt de breuk compleet door een discussie over geld. Zowel Karel als Birger hebben een advocaat onder de arm genomen en zitten in een bittere strijd verwikkeld om de nalatenschap van Tjops.

Noch Birger, noch Karel wilden donderdag een officiële reactie geven op de zaak. Die werd woensdag ingeleid voor de rechtbank van koophandel. Waarschijnlijk zal de uitspraak pas voor na nieuwjaar zijn.