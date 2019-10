Birger en Karel van ‘Mijn Pop-uprestaurant’ in juridische strijd verwikkeld: “Jammer dat onze vriendschap na 24 jaar zo moet eindigen” Sam Vanacker

03 oktober 2019

10u33 6 Ruiselede Birger Allary en Karel Knockaert, het olijke duo dat in 2017 nog het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant won met Tjops, staan met getrokken messen tegenover elkaar in de rechtbank. Ooit waren ze twee handen op één buik, maar nu zijn ze in een juridische strijd gewikkeld om hun geesteskind.

De jarenlange vriendschap tussen de barbecueliefhebbers is daarmee definitief voorbij, al werken de twee strikt genomen al sinds juli 2018 niet meer samen. Ruiseledenaar Birger kondigde toen aan dat hij meer tijd wou maken voor zijn gezin. In een emotioneel facebookbericht nam hij afscheid van het cateraarsbestaan. Birger zou zich voortaan concentreren op de Weber Grill Academy in Ruiselede, terwijl Karel uit Jabbeke solo verder zou gaan met het cateraarsgedeelte van Tjops. Na die scheiding van tafel en bed zijn de twee nu een financieel-juridisch gevecht begonnen om het kind.

‘Ik heb Tjops weer op de kaart gezet’

“Birger heeft zelf gecommuniceerd aan de buitenwereld dat hij uit de zaak stapte. Dat heeft iedereen kunnen lezen in de kranten. Birger en ik zijn rond de tafel gaan zitten en hebben afspraken gemaakt”, zegt Karel. “Ik heb toen het roer overgenomen van Tjops, die vorige zomer trouwens op sterven na dood was. Ik heb een foodtruck gekocht met mijn spaarcenten en ik heb Tjops weer op de kaart gezet. De agenda zit goed vol en de zaken lopen goed. We openen deze maand zelfs een Tjops-restaurant in Knesselare. En plots wil Birger nu een deel van mijn winst, ook al heeft hij er niet voor gewerkt. Ik was er kapot van toen er plots een brief van een advocaat in mijn bus zat. Dat onze vriendschap na 24 jaar zo moet eindigen is bijzonder jammer. Ik dacht dat we als vrienden uit elkaar waren gegaan.”

‘Samen concept gestart en uitgebouwd’

Bij Birger horen we een ander verhaal. “Ik heb de naam en het concept samen met Karel opgestart”, vertelt hij in de Krant Van West-Vlaanderen. “Als Karel ervoor kiest om alleen verder te doen, dan lijkt het me logisch dat er daar iets tegenover staat. Aanvankelijk hebben we gepoogd om onder elkaar tot een overeenkomst te komen, maar dat is niet gelukt en uiteindelijk werden er advocaten bijgehaald. Ik heb een financieel voorstel gekregen, maar dat was belachelijk laag. Bovendien staat het depotrecht voor de naam Tjops nog steeds op mijn naam. Karel rijdt rond onder de vlag van Tjops, maar dat mag hij niet doen.”

Karel beweert dan weer dat Birger pas zes maanden nadat hij uit de zaak was gestapt de naam ‘Tjops’ heeft laten registreren op zijn naam. De zaak werd woensdag ingeleid voor de rechtbank van koophandel. Wie van de twee ex-vrienden het uiteindelijk haalt, valt af te wachten. Waarschijnlijk zal de uitspraak pas voor na nieuwjaar zijn.