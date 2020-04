Birger Allary en collega-barbecuemeesters gaan marathonworkshop van meer dan 24 uur livestreamen Sam Vanacker

14u26 2 Ruiselede Birger Allary uit Ruiselede, Steven Aerts uit Boutersem en Pieter Quagebeur uit Huldenberg hebben de smaak van online barbecueën stevig te pakken. Birger Allary uit Ruiselede, Steven Aerts uit Boutersem en Pieter Quagebeur uit Huldenberg hebben de smaak van online barbecueën stevig te pakken. Nadat ze eerder al een workshop van zes uur uitzonden , gaan de drie collega-barbecuemeesters straks nog een stap verder met een non-stop live competitieworkshop van ruim 24 uur.

De workshop start op zaterdagmiddag 25 april en loopt door tot een flink stuk in de namiddag op zondag 26 april. “Deelnemen aan echte wedstrijden zit er niet in door het coronavirus. Met dit initiatief willen we zo dicht mogelijk een echte competitiewedstrijd van de KCBS (Barbecuefederatie Kansas City Barbeque Society, nvdr.) benaderen. Inclusief de low en slow brisket en pulled pork, die de hele nacht op de smoker gaan”, zegt Birger. “Om middernacht is er een ‘midnight snack’ en wie om pakweg 3 uur ‘s nachts onze livestream bekijkt, zal de barbecue zien roken. Veel slaap zal er voor ons niet inzitten, maar dat is bij echte wedstrijden ook zo. Ik zet mijn veldbedje in de Grill Academy en ook op zaterdagochtend houden we ons aan de traditie met een shotje whisky om 7.07 uur. Veel barbecueteams hebben al gezegd dat ze mee gaan doen. De gerechten quoteren op smaak zit er spijtig genoeg niet in.”

Wie de barbecueworkshop integraal wil volgen op YouTube of een gerechtje wil meepikken kan alle info vinden op de Facebookpagina’s van Grill Academy Ruislé, Grill Academy Smoke And Fire Boutersem en Weber Grillmaster Pedro’s.