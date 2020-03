Beslissing over klachten rond sluiting Sancta Maria uitgesteld Sam Vanacker

18 maart 2020

14u12 1 Ruiselede De Commissie Zorgvuldig Bestuur heeft de behandeling van de klachten van de oudervereniging en de schoolraad tegen de sluiting van het Instituut Sancta Maria in Ruiselede uitgesteld. Uit een bevraging van de oudervereniging blijkt intussen wel dat de meerderheid van de ouders nog steeds achter het protest staan.

De Commissie Zorgvuldig Bestuur had de klachten maandag moeten behandelen maar door het coronavirus is de zitting van maandag 16 maart uitgesteld naar 20 april. Wellicht zal de Diocesane Plannings-en Coördinatiecommissie (DPCC), die ook advies moet verlenen en in februari de beslissing al een eerste keer uitstelde, in maart evenmin vergaderen. Door het coronavirus zijn de lessen ondertussen geschorst, terwijl de school sinds woensdag ook dicht is. Al heeft de ouderraad de voorbije weken niet stilgezeten.

Op 2 maart hadden de ouderraad, de schoolraad, de leerlingenraad en het personeel overleg met een moderator op vraag van het DPCC. Diezelfde dag nog lanceerde de ouderraad onder de noemer ‘Ouders voor Ouders’ een papieren enquête bij de ouders. Die bevraging is een reactie op een verweerschrift van het schoolbestuur, waarbij aangehaald wordt dat de klacht van de ouderraad niet representatief is. Van de 152 bevraagde ouders spreken 100 ouders hun steun uit voor de klacht van de ouderraad. Twee ouders reageren negatief, 50 reageerden niet.

“De voorbije twee weken zijn er dagelijks ingevulde formulieren binnengelopen. Door het coronavirus kunnen we nu geen brieven meer ophalen, maar de trend is duidelijk. De bevraging toont aan dat het schoolbestuur de situatie verkeerd inschat. Een meerderheid staat achter onze klacht. Het bestuur van de scholengroep denkt dat het protest een emotionele opwelling was, terwijl er ook heel wat rationele redenen zijn om de school in Ruiselede te behouden en er zelfs in te investeren. We blijven benadrukken dat het overleg een echte kans moet krijgen.”