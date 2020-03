Beperkte schade na brandje in afzuiginstallatie van schrijnwerkbedrijf Schotte VHS

18 maart 2020

18u37 6 Ruiselede De brandweer repte zich woensdag rond 14.30 uur naar schrijnwerkbedrijf Schotte in Ruiselede. Daar was een brandje ontstaan in de buizen van de stofafzuiging. De schade bleef beperkt.

“Het was even schrikken, maar uiteindelijk valt alles goed mee”, zegt de echtgenote van Franky Schotte, zaakvoerder van het schrijnwerkersbedrijf in de Industriestraat in Ruiselede. “In de buizen van de installatie waar stof wordt weggezogen, raakte iets oververhit. Gezien de aard van ons bedrijf namen we geen risico en belden we de brandweer.”

Bij aankomst van de brandweer hing er al behoorlijk wat rook in het atelier. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, al duurde het nog een tijdje voor het zeker was dat de oververhitting niet opnieuw kon gebeuren. “De hinder voor ons bedrijf is beperkt”, weet de echtgenote van de zaakvoerder. “Als alles opgeruimd is, zouden we weer normaal moeten kunnen werken.”