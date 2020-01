Exclusief voor abonnees Barbecueën als een meester? Birger van Tjops leert het je in vijf lessen!: “Hoe minder ervaring, hoe liever, al moeten het uiteraard liefhebbers zijn” Sam Vanacker

07 januari 2020

17u15 4 Ruiselede Birger Allary, de Ruiseleedse helft van het barbecueduo dat in 2017 nog Mijn Pop-Uprestaurant won, gaat in 2020 aan de slag als coach van beginnende wedstrijdbarbecueërs. In samenwerking met Weber wil hij samen met zijn team acht barbecuemaagden opleiden en introduceren in de snel groeiende wereld van wedstrijdbarbecueën.

Nog voor hun deelname aan Mijn Pop-Uprestaurant nam Birger samen met zijn toenmalige boezemvriend Karel Knockaert regelmatig deel aan internationale barbecuewedstrijden. Zo stonden de twee in januari 2015 zelfs te barbecueën op een besneeuwde Italiaanse bergtop op 1.542 meter hoogte. Sinds de split van Tjops in 2018 legt Birger zich uitsluitend toe op zijn Weber Grill Academy in Ruiselede, waar hij samen met Dirk Vande Walle en Remco De Bel barbecuecursussen en workshops organiseert. Drie jaar stonden de competitiewedstrijden op een laag pitje, maar nu heeft Birger de smaak weer te pakken.

