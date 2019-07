Axel (49) wordt de nieuwe uitbater van marktcafé De Plaetse: “Ik wil zo snel mogelijk openen” Sam Vanacker

16u59 3 Ruiselede Er is straks terug een café op de markt van Ruiselede. Axel Leyman (49) wordt de nieuwe uitbater van het café op de markt van Ruiselede. De Wingenaar wil het café zeker tegen de kermis heropenen. “Ruiselede kan gerust zijn. De Plaetse zal een volkscafé blijven.”

De nieuwe uitbater is afkomstig van Sint-Jan in Wingene en tot voor kort werkte hij als ploegbaas in de bouwsector, al heeft hij ook ervaring in de horeca. “Mijn vriendin Gisèle had vroeger een café in Sint-Jan waar ik regelmatig een handje toestak. Dat café is zes jaar geleden overgenomen, maar in zekere zin kreeg ik toen de smaak al wat te pakken. Anderzijds is de bouwsector de laatste jaren heel fel veranderd, zodanig dat ik besliste om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.”

Die uitdaging vond Axel in Ruiselede, waar marktcafé De Plaetse al leeg staat sinds begin 2018. Nadat cafébaas Filip Braekevelt er na zeventien jaar om gezondheidsredenen mee ophield is er geen enkel café meer op de markt. Doordat heel wat inwoners erg ontgoocheld waren over het verdwijnen van een sociaal ontmoetingspunt in het centrum, vroegen de nieuwe eigenaars van het pand het gemeentebestuur of zij het café wilden verhuren in hun plaats. De gemeente startte daarop een selectieprocedure op en Axel Leyman kwam als winnaar uit de bus.

“Uiteindelijk waren er nog vier kandidaten over”, weet Leyman. “Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven weet ik niet, maar sowieso wil ik De Plaetse vooral als een ontmoetingsplek behouden. Het moet een volkscafé blijven en ook de naam blijft overigens behouden. De Ruiseledenaars kunnen op twee oren slapen. Er pakweg een jeugdcafé of iets dergelijks van maken is nooit aan de orde geweest.”

Open met kermis

“Ik wil zo snel mogelijk openen”, gaat Axel verder. “Er is nog wat werk aan de winkel, maar in de volgende twee weken wordt de toog geïnstalleerd en komt de schilder. Begin augustus wordt ook de verwarming en de elektriciteit geïnstalleerd. Het wordt een race tegen de tijd, maar als alles goed gaat, ben ik open tijdens het kermisweekend op 17 en 18 augustus.”