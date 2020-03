Automobiliste (44) gewond bij zware klap langs Bruggesteenweg Hans Verbeke

01 maart 2020

17u10 0 Ruiselede A.M., een vrouw van 44 uit Doomkerke (Ruiselede), is zaterdagavond laat gewond geraakt bij een ongeval op een boogscheut van haar woning. Haar voertuig werd aangereden door een BMW die was beginnen slippen.

Het ongeval gebeurde kort voor middernacht langs de Bruggesteenweg in Ruiselede. Een BMW met enkele inzittenden van Roemeense origine reed in de richting van het centrum. Vlak voor het kruispunt met de Abeelstraat verloor de bestuurder, die vrij snel reed, de controle over het voertuig. De BMW belandde eerst in de groene berm naast de weg en botste vervolgens met een kleine Peugeot die uit de andere richting kwam. Beide voertuigen liepen daarbij onherstelbare schade op en kwamen enkele tientallen meter uit elkaar tot stilstand. In de BMW bleven alle inzittenden ongedeerd. A.M., de bestuurster van de Peugeot, moest voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis. De vrouw liep onder meer een hoofdwonde op. Door het ongeval was de Bruggesteenweg plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek weer proper te maken.