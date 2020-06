Automobilist richt ravage aan: knalt onder invloed tegen auto en muurtje en rijdt door tuin en pleegt dan vluchtmisdrijf AHK & LSI

27 juni 2020

18u35 0 Ruiselede Op de Bruggesteenweg in Ruiselede is vrijdag rond 20.30 uur een bestuurder tegen een muurtje van een tuin en een geparkeerde auto geknald. De 49-jarige bestuurder uit Sint-Laureins pleegde vluchtmisdrijf, maar kon in Aalter onderschept worden. Hij was onder invloed van alcohol.

De 49-jarige bestuurder verloor de controle over zijn Mercedes in een bocht naar rechts. Hij knalde tegen een geparkeerde auto, reed door een muurtje dat dienst deed als tuinomheining en belandde daarna ook in de voortuin van een woning. De man uit Sint-Laureins pleegde daarna vluchtmisdrijf. De politie kon de man uiteindelijk onderscheppen in Aalter. De man bleek onder invloed van alcohol en moest zijn rijbewijs meteen afgeven.