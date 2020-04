Automobilist lichtgewond na aanrijding met trekker-oplegger VHS

15 april 2020

21u07 2

Langs de Aalterstraat in Ruiselede gebeurde woensdagvoormiddag iets over 9.30 uur een ongeval. Een 57-jarige bestuurder van een trekker met oplegger botste er met een Citroën Berlingo, bestuurd door een 23-jarige man. Die laatste liep daardoor lichte verwondingen op. Hij werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt overgebracht. De trucker kwam er met de schrik vanaf.