Animal Rights dient klacht in na mislukte redding varkens in beerput landbouwer "Niemand die dieren liever ziet dan wij", reageren getroffen landbouwers

22 augustus 2019

12u24

Bron: LSI 2 Ruiselede Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft bij Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een klacht ingediend wegens dierenmishandeling nadat maandagavond bij een landbouwer in Ruiselede twaalf varkens niet door de brandweer uit een beerput gered konden worden. “Betonrot in varkensstallen is een reëel probleem waar landbouwers zich meer bewust van moeten worden”, klinkt het bij de brandweer van de zone Midwest, dat een gespecialiseerd voertuig heeft om varkens te redden. “Er is niemand die zijn dieren liever ziet dan wij”, reageert de landbouwersfamilie.

Maandagavond zakten bij een landbouwer in de Wingensesteenweg in Ruiselede twaalf varkens in de beerput van een stal. Dat gebeurde toen een deel van de stalvloer het begaf. De landbouwer riep de hulp van de brandweerzone Midwest in om de dieren uit hun hachelijke positie te halen maar weigerde de beerput leeg te halen, een voorwaarde voor de brandweer om aan de karwei te beginnen. De opgeroepen brandweermannen keerden dan maar onverrichter zake terug.

Betonvloeren van varkensstallen zijn zeer gevoelig aan aantasting door zuren, zoals ammoniak. Het tast de druksterkte van het beton aan waardoor de vloer het na jarenlange blootstelling het kan begeven. “Betonvloeren in varkensstallen zouden na 20 jaar sowieso vervangen moeten worden”, vindt Johan Lemey van de brandweerzone Midwest uit Ruiselede, zelf een boerenzoon. “We proberen landbouwers over die problematiek en de gevaren van mestgassen al een tweetal jaar in te lichten maar landbouwers blijven dat te vaak minimaliseren. Voor kleine landbouwers zijn dergelijke investeringen vaak niet evident maar toch.”

In de brandweerzone Midwest staat in Tielt permanent een brandweervoertuig klaar om dergelijke reddingen te verzorgen. Uitgerust met hef- en tilmateriaal, perslucht, vervangmaterialen, waterdichte pakken,… “Maar er zijn voorwaarden aan verbonden”, legt Johan Lemey uit. “De beerput moet leeg getrokken worden, de dieren die niet in de beerput zijn gevallen, moeten uit de stal en de stabiliteit van de ondergrondse roosters moet nog voldoende zijn. De veiligheid van de brandweermannen komt op de eerste plaats. Zo’n redding is immers een immens karwei, telkens een gevecht van mens tegen dier. Elke 20 minuten moet een brandweerman zijn gasfles vervangen.” Vanuit de provincie is er voor de landbouwers wel een financiële tegemoetkoming om de kost van de redding te milderen. Twaalf manuren zijn gratis.

De voorbije maanden zakten zowel in Meulebeke (2x), Wingene, Ingelmunster (2x), Poperinge,… varkens door stalvloeren. “Zelf als landbouwer de mestkelder open leggen om dieren te redden is geen goed idee”, waarschuwt de postoverste van de Tieltse brandweer Lieven Rijckaert. “Het is gevaarlijk omdat je bedwelmd kan raken door mestgassen. In Tielt is een uitleenpost waar landbouwers gratis detectie- en ademluchtapparatuur kunnen afhalen om zo’n karwei uit te voeren. Enige voorwaarde: het volgen van een opleiding.”

Animal Rights is niet te spreken over het feit dat maandagavond de varkens in Ruiselede in de beerput zijn achtergelaten. “Dit is het ware gezicht van de veeteelt”, aldus campagneleidster Els Van Campenhout. “Er is geen greintje compassie voor de dieren. Zelfs niet als ze dreigen te verdrinken in hun eigen mest. Animal Rights vraagt om uitleg aan Vlaams minster Dierenwelzijn Weyts. “Hoe is het kunnen gebeuren dat de dieren achtergelaten werden en de brandweer geen evacuatie kon uitvoeren? Heeft het ministerie een zicht op hoeveel gelijkaardige ongevallen er in het verleden al gebeurd zijn en werd daar telkens al het nodige gedaan om de dieren te redden? Welke stappen zullen er in de toekomst ondernomen worden zodat landbouwdieren niet aan hun lot worden overgelaten wanneer stalvloeren het begeven? Kunnen boeren gedwongen worden om hun beerput leeg te halen zodat de reddingsactie kan doorgaan?”

Na het vertrek van de brandweer deed de landbouwersfamilie zelf het nodige om de dieren te redden, goed beseffende aan welke gevaren ze zich bloot stelden. “Het is vreselijk om de dieren in de beerput te zien zwemmen en machteloos te moeten toekijken”, reageren ze. “We zouden ons leven geven voor de dieren. En dan komt Animal Rights met een klacht. “Op gevaar van eigen leven haalden we zelf de dieren uit de beerput. Die activisten zouden zelf eens een tijdje op een landbouwbedrijf moeten helpen. Waar moesten wij om 20u ’s avonds met onze mest en dieren naar toe? Als gesloten varkensbedrijf kunnen we de dieren niet zomaar verhuizen. Wij zijn geen dierenbeulen.”