AED-toestellen in elke Ruiseleedse parochie Sam Vanacker

20 december 2019

17u45 5 Ruiselede De gemeente Ruiselede gaat drie nieuwe automatische externe defibrillatoren (AED) kopen. Het is de bedoeling dat er in elke Ruiseleedse parochie zo’n toestel komt. Op dit moment heeft de gemeente enkel eentje hangen in de sporthal.

Een AED-toestel is een apparaat dat in noodsituaties gebruikt kan worden om een elektrische schok toe te dienen bij personen met een hartstilstand. Nu hangt er al zo’n toestel in de sporthal. In de meerjarenplanning van Ruiselede staat dat er ook AED-toestellen in Kruiskerke en Doomkerke komen, terwijl Ruiselede zelf een tweede toestel krijgt. De locaties liggen nog niet vast.

Tijdens de bespreking van het meerjarenplan op de gemeenteraad juichte oppositieraadslid Sara Dinneweth (Respect) die beslissing toe, al had ze ook een suggestie. “AED-toestellen hang je het best op plaatsen die zo toegankelijk mogelijk zijn. Het toestel in de sporthal hangt nu binnen, dus als de sporthal gesloten is, kun je er niet meer bij. Het lijkt me beter om het aan de buitengevel te hangen.” De meerderheid zou het voorstel overwegen.