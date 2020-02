Academie Maldegem brengt lessen beeldende kunst naar De Kiem Sam Vanacker

25 februari 2020

13u54 2 Ruiselede Ruiselede gaat samenwerken met de academie van Maldegem om lessen beeldende kunst te kunnen aanbieden in basisschool De Kiem.

“Tot op heden kon je in Ruiselede geen lessen beeldende kunst volgen, al hadden we wel al woord, muziek en dans in Het Portaal”, zegt cultuurschepen Ilse Volcke (RKD). “Op vraag van De Kiem wordt dat aanbod nu uitgebreid. We zijn zowel te rade gegaan bij de kunstacademie van Tielt als bij de kunstacademie van Maldegem-Aalter, maar aangezien er al langer samengewerkt wordt met Aalter voor het huidige aanbod werd beslist om terug met hen in zee te gaan.”

Het oprichten van een nieuwe vestigingsplaats van de academie van Maldegem in De Kiem in Ruiselede werd vorige donderdag goedgekeurd door de gemeenteraad.