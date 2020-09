75 procent extra subsidies voor alle verenigingen via coronanoodfonds Sam Vanacker

18 september 2020

De gemeenteraad van Ruiselede heeft donderdagavond vastgelegd hoe de centen uit het Vlaamse coronanoodfonds verdeeld zullen worden over de Ruiseleedse verenigingen. Alle verenigingen zullen hetzelfde subsidiebedrag krijgen als bij een volledig werkjaar, aangevuld met nog eens 75 procent van dat bedrag erbovenop.

Ruiselede kreeg welgeteld 38.524,85 euro uit het noodfonds. Dat geld mogen de lokale besturen naar eigen goeddunken verdelen over de verenigingen. “We hebben verschillende denkoefeningen gemaakt en heel goed over de verdeling nagedacht”, zegt burgemeester Greet De Roo (RKD). “Eerder hadden we al beslist dezelfde basis-en werkingssubsidies uit te keren aan de verenigingen die ze zouden krijgen als ze een volledig werkjaar hadden kunnen uitdoen, ook al was er geen werking door corona. Die bedragen vullen we vanuit het coronanoodfonds nog eens met 75 procent aan. We zijn voor een eerlijke oplossing gegaan, waarbij er ons inziens zo weinig mogelijk discussie mogelijk is. De verenigingen zelf geven ook aan tevreden te zijn met die verdeling, al hebben we wel nog een klein potje overgehouden. Als blijkt dat een specifieke vereniging kan aantonen dat ze door corona veel meer schade hebben opgelopen dan anderen, dan kunnen we die vereniging dus nog steeds uit de nood helpen.” De verdeelsleutel werd goedgekeurd door de voltallige raad.