75 jaar bevrijding in Ruiselede: “Spitfires en Typhoons schoten op alles wat bewoog” Sam Vanacker

05 september 2019

14u47 1 Ruiselede Op 8 september 1944 werd Ruiselede bevrijd door de soldaten van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. De gemeente werd niet zonder slag of stoot heroverd op de Duitsers. Aan beide kanten vielen ruim vijftig doden, terwijl er ook 262 paarden stierven door mitrailleurvuur van vliegtuigen. De Poolse soldaat Pawel Cmok (96) was er bij.

Pawel Cmok was de laatste overlevende van de Poolse bevrijders in ons land. Na de oorlog kwam hij terecht in het Gentse, waar hij bleef wonen tot zijn dood in januari 2019. Hij werd 96. Hij getuigde eerder in onze krant over de bevrijding van Ruiselede. “Ruiselede zat nog vol Duitsers. We hebben de gemeente omsingeld. Overdag waren er Spitfires en Typhoons die op alles schoten wat ze op straat van Duitsers zagen. En ‘s avonds gaf mijn chef de opdracht dat we een barricade in de lucht moesten doen springen, zodat de pantsers konden binnenrijden. We maakten ons klaar, hadden geen geweer voor onszelf... Alleen maar munitie om te laten ontploffen. Dat was een gevaarlijk spelletje. En de Duitsers waren ook niet van gisteren. Die hadden zich opgesteld met machinegeweren, we kwamen daar aan en die begonnen te schieten...(stil). Ik was er op dat moment van overtuigd dat mijn laatste uur geslagen had. Van verstoppen of vluchten was geen sprake. Orders waren orders.”

Huizen uitkammen

Pawel moest ook huis voor huis mee uitkammen in Ruiselede. Op zoek naar verstopte Duitsers. “Gewapend met granaat en pistool, da’s alles wat ik bij me had. Je wist nooit wie tevoorschijn zou komen. Een Duitser of een onschuldige burger? Zal ik moeten schieten of beschoten worden?” Eén zo’n ontmoeting vergat Pawel nooit. “Een jongetje van zes, op trillende beentjes, kwam tevoorschijn van achter een kelderdeur. Het ventje dacht dat het zou sterven.”

Uit de kranten in de dagen na de bevrijding blijkt dat er in Ruiselede opmerkelijk veel paarden stierven of gewond raakten door het mitrailleurvuur van de vliegtuigen. Alles samen zou het om 262 dieren zijn gegaan. “We kregen de opdracht om de paarden die nog leefden uit hun lijden te verlossen”, zegt Pawel. “Toen zag ik de eerste keer in mijn leven mensen met messen aan die paarden snijden. Ik had tot dan nooit geweten dat paardenvlees gegeten wordt. In Polen aten we geen paardenvlees. We waren daar erg van onder de indruk en dachten dat de Ruiseledenaars wel heel erg uitgehongerd moesten zijn.”

Herdenking op 15 september

Om de inspanningen van Pawel en zijn landgenoten te gedenken, organiseert het gemeentebestuur van Ruiselede samen met NSB Ruiselede, Heemkundige Kring Oud Ruysselede en de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia op zondag 15 september een bevrijdingsfeest.

De feestelijkheden gaan om 9.30 uur van start met een misviering in de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk. Om 10.15 uur is er een optocht naar de Vredeskapel waar het gemeentebestuur, het NSB en de Heemkundige Kring een bloemenhulde brengen onder muzikale begeleiding van drumband Staccato. Om 10.45 uur is er een aperitiefconcert met receptie door de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Ruiselede in het park. Bij regenweer wordt dat concert verplaatst naar de Zaal voor Sport en Spel.