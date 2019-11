34-jarige dood aangetroffen in bestelwagen in Ruiselede: man stierf toen hij autobatterij zelf wou opladen Alexander Haezebrouck

17 november 2019

17u37 82 Ruiselede De politie heeft in Ruiselede een 34-jarige man dood aangetroffen in een bestelwagen. Volgens de wetsdokter stierf de man na het inademen van uitlaatgassen. Die kwamen uit een toestel waarmee hij zijn autobatterij wou opladen.

De politie ging zondag rond de middag kijken naar de witte bestelwagen die op een graskant langs de Aalterstraat in Ruiselede geparkeerd stond. Daar troffen de agenten het lichaam van een 34-jarige man uit Aalter aan. Hoe hij om het leven was gekomen, was eerst een raadsel, er waren geen uitwendige verwondingen te zien. Na onderzoek van de politie en de wetsdokter blijkt dat de jongeman na een nachtje uitgaan zelf een platte autobatterij wou opladen. Het toestel dat hij daarvoor gebruikte, produceerde uitlaatgassen. De man zou gestorven zijn door het inademen van die gassen.

