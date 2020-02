300 leerlingen, leerkrachten en sympathisanten vormen mensenketting rond met sluiting bedreigde school: “We dragen Sancta Maria in ons hart” Sam Vanacker

07 februari 2020

17u16 10 Ruiselede Driehonderd leerlingen, leerkrachten, ouders en sympathisanten hebben vrijdag een indrukwekkende mensenketting gevormd rond het schoolgebouw van Sancta Maria. Met de actie protesteren ze tegen de geplande sluiting van de kleine middelbare school in Ruiselede. Ondertussen wordt ook op juridisch vlak strijd geleverd.

Scholengroep KSO Tielt-Ruiselede wil de school op 1 september sluiten omdat de gebouwen te oud zijn en er maar 152 leerlingen zijn. Toch daagden vrijdag om 15 uur driehonderd mensen op die de school een warm hart toedragen. Oud-leerlingen, ouders, grootouders en sympathisanten vormden samen een ketting van vijfhonderd meter, waarmee het volledige gebouw omarmd werd.

Namen en talenten op de rug

Leerlingen droegen zelfgemaakte spandoeken en borden, terwijl de leerlingen op hun rug ook een hartje droegen met daarop hun naam en hun talenten. “Zo tonen de leerlingen dat ze geen nummers zijn”, legt leerkracht Lieven Lams uit. “In Sancta Maria hebben we een uniek project waarbij we zowel ASO, TSO en BSO combineren en alles samen doen, met aandacht voor elke leerling. Iedereen die hier school heeft gelopen, draagt Sancta Maria in zijn hart. Dat mag niet verloren gaan.”

De strijd tegen het bestuur van de scholengroep schakelt ook op juridisch vlak een versnelling hoger. Het dossier ligt maandag op tafel bij de Diocesane Planificatie- en Coördinatie Commissie in Brugge. De beslissing volgt vijf dagen later. “Het schoolbestuur gaat er vanuit dat een positief advies van die commissie een formaliteit is, maar het is niet zeker dat het dossier ook goedgekeurd zal worden”, meent Lams. “Het oudercomité heeft ondertussen een goed onderbouwde brief naar de commissie gestuurd.”

Klacht bij Zorgvuldig Bestuur

“Los daarvan heeft het oudercomité vorige week ook een klacht ingediend bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse overheid. Die klacht is ondertussen ontvankelijk verklaard en op 16 maart mag het oudercomité zijn standpunt gaan verdedigen. De kern van de zaak is dat het schoolbestuur niet de juiste procedures gevolgd heeft en geen ruimte heeft gelaten voor overleg en inspraak. Als de klacht gegrond verklaard wordt, kan dat het schoolbestuur een aanzienlijke boete opleveren.”

Ook de leerlingen zelf droegen al hun steentje bij. Bijna iedereen heeft een persoonlijke brief gestuurd naar het kinderrechtencommissariaat.