21-jarige krijgt jaar cel voor seks met 13-jarig meisje Siebe De Voogt

07 oktober 2019

15u48 2 Ruiselede Een 21-jarige man uit Ruiselede heeft een jaar cel met uitstel gekregen voor de verkrachting van een 13-jarig meisje. M.S. en het slachtoffer zaten drie jaar geleden samen op internaat en hadden in die periode een seksuele relatie.

De feiten kwamen aan het licht toen de vader van het meisje in oktober 2016 naar de politie stapte. Hij had naar eigen zeggen van een vertrouwenspersoon vernomen dat zijn dochter seks had met de toen 18-jarige M.S. uit Ruiselede. Tijdens zijn verhoor legde de man een foto voor van krabletsels op de rug van het meisje. Het slachtoffer verklaarde dat de seks met haar toestemming gebeurde en dat M.S. op de hoogte was van haar leeftijd. Haar vriendje vertelde de politie op zijn beurt dat hij vier keer seks had gehad met het meisje. Volgens de rechtbank had hij moeten weten dat hij strafbare feiten pleegde. M.S. kreeg een celstraf van een jaar met uitstel. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces.