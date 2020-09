160 verjaardagskaartjes toveren glimlach op gezicht van Danny (50), die onlangs vader verloor Sam Vanacker

15u10 0 Ruiselede Om een Ruiseledenaar met een beperking vrijdag een onvergetelijke vijftigste verjaardag te bezorgen lanceerde zijn zus Carine Om een Ruiseledenaar met een beperking vrijdag een onvergetelijke vijftigste verjaardag te bezorgen lanceerde zijn zus Carine een oproep om kaartjes te sturen . Die oproep viel niet in dovemansoren. Toen Christiane (72), de mama van jarige Danny Coussens, vrijdagochtend haar brievenbus opende, vielen er ruim honderd verjaardagskaartjes uit.

Met de actie hoopte de familie Danny wat op te beuren, want sinds de dood van vader Daniël drie maanden geleden had Danny, die geboren werd met een verstandelijke beperking, het erg moeilijk. “We zijn iedereen enorm dankbaar voor de steun”, benadrukt Christiane. “Danny begreep niet hoe het mogelijk was dat hij zoveel kaartjes gekregen had. En ze blijven komen. Donderdagavond hadden we er al zestig en vrijdag zaten er opnieuw meer dan honderd kaartjes in de bus, terwijl veel mensen in de loop van de voormiddag nog gestopt zijn aan de deur om een kaartje in de bus te gooien. Mensen die we helemaal niet kennen, maar toch met onze Danny begaan zijn. Dat doet deugd.”

Laatste wens vader



“Door de coronamaatregelen kon mijn broer geen afscheid nemen van papa”, legt zus Carine uit. “Toen mijn vader het einde voelde naderen, is een verzorger nog met Danny naar Ruiselede gekomen, maar toen bleef het bij een groet aan het raam. En net voor hij stierf, heeft mijn vader mama nog gevraagd om voor een groot feest te zorgen voor de vijftigste verjaardag van Danny. Dat zit er helaas niet in, maar we hoopten via de kaartjes toch een lach op het gezicht van Danny te kunnen toveren. Dat is wonderwel gelukt. Met wat geluk kunnen we hem dan op zijn 51ste wel het feest geven dat Danny verdient.”