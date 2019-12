“Samen maken we er de warmste kerstboom van Ruiselede van”: Feestcomité nodigt iedereen uit om vlammetjes te komen ophangen op de markt Sam Vanacker

18 december 2019

13u07 26 Ruiselede Op het marktplein van Ruiselede vindt op 21 en 22 december voor het eerst een speciale actie plaats voor De Warmste Week. Al enkele weken worden in de gemeente vlammetjes verkocht voor het goede doel. Als apotheose nodigt het feestcomité iedereen uit om zaterdag en zondag die vlammetjes in de kerstboom op de markt te komen hangen.

Al een tijdje staat er op de markt een uit de kluiten gewassen kerstboom van tien meter, al hangen er behalve enkele lichtjes nog geen versieringen in. Daar komt straks verandering in. “De leden van het feestcomité, het gemeentebestuur en de handelaars zijn volop vlammetjes aan het verkopen”, legt Steven De Keyser uit. “Mensen kunnen die thuis personaliseren. Je kunt op de achterkant een wens schrijven of de kinderen kunnen ze versieren. Ik ken zelfs mensen die sjaaltjes hebben gebreid voor hun vlammetjes.”

Drank- en eetstandje

De actie werd goed onthaald, want er zijn al bijna driehonderd vlammetjes de deur uit. “Bij wijze van afsluiter mag iedereen komend weekend zijn vlammetjes in de kerstboom komen hangen. Zo concentreren we de warmte. Op zaterdag tussen 18 en 22 uur en op zondag tussen 10 en 12 uur zetten we een drank- en eetstandje op het marktplein. Samen maken we er de warmste kerstboom van Ruiselede van.”

Vlammetjes kopen kan nog steeds aan vijf euro het stuk. Vrijdagvoormiddag verkoopt het feestcomité ze ook op de wekelijkse markt van Ruiselede. De opbrengst van de actie gaat naar welzijnsschakel De Toevlucht uit Aalter.