Ruben Corstjens (Bilzen-Waltwilder): “We dwingen meer kansen af dan onze tegenstander en zijn toch uitgeschakeld” Lucien Claessens

20 september 2020

20u08 0 Bilzen-Waltwilder, de enige overgebleven Limburgse provincialer in de Beker van België, is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Tegenstander Rochefort was niet beter, maar toonde zich efficiënter voor doel. De Waaltjes hadden aan twee kansen voldoende om evenveel keer te scoren. “Jammer voor ons, maar scoren aan honderd procent is ook een kwaliteit”, gaf Ruben Corstjens na afloop ruiterlijk toe.

Jullie speelden een knappe eerst helft en gingen met een billijke 1-1 stand verdiend de rust in.

“Het was een echte cupmatch met veel volk en sfeer”, blikt Corstjens terug. “In de eerste periode waren we zeker de evenknie. We creëerden zelfs de meeste kansen. Liefst driemaal verschenen we oog in oog met de Waalse keeper, maar de bal ging er niet in. Rochefort toonde zich rijper. Bij hun eerste mogelijkheid was het meteen raak. Na balverlies zette ze een vlijmscherpe counter op en hun spits tikte aan de eerste paal binnen. Het was een kans uit het niks, maar wel raak.”

Toch slagen jullie erin om nog voor de pauze langszij te komen.

“Een mooie goal van Vangeel en een verdiende gelijkmaker. In de aanvangsfase van de tweede helft hadden we iets moeilijker. Door de vele inspanningen hadden we wellicht op onze adem getrapt. Maar geleidelijk vonden we opnieuw ons ritme en de drang om naar voor te trekken. Een kwartier voor tijd werden we bij een zeldzame counter knap uitgespeeld. Tweede kans en opnieuw bingo. Je moet het maar doen.”

Toch kunnen jullie terugblikken op een mooie bekercampagne?

“Allereerst is het bevestiging dat de ploeg goed staat. Als je tweedeklassers als Merelbeke en Couvin Mariembourg uit de beker wipt, is dit toch wel een opmerkelijke prestatie. Anderzijds blijf ik achter met een wrang gevoel. Ik had gehoopt om in de trommel terecht te komen met de 1A-ploegen. En zo ver waren we daar niet vanaf. We hadden gewoon die kansen moeten benutten.”

Nu kunnen jullie alle pijlen richten op de competitie. Bilzen-Waltwilder hoort samen met Torpedo Hasselt tot de titelkandidaten?

“Belangrijk is dat we deze uitschakeling snel verteren en dan meteen alle aandacht focussen op de wedstrijd van komende woensdag. Dan treffen we Achel. Ook geen doetje. Of we tot de titelkanten gerekend worden? Kan zijn, maar ik speel voor het eerst in deze reeks en ken de ploegen niet. ‘t Is enkel van horen zeggen. We kunnen best naar onszelf kijken en dan zien we na een tiental weken wel waar we staan”, klinkt Corstjens voorzichtig.

Bilzen-Waltwilder: Delarbre, Hawbir, Carratta, Bloemen, Corstjens, Mbenza-Kuti, Swijngedouw (75' Telegrafo), Bodard (86' Vrijens), Vangeel, Odeurs, Carvalho Alleoni.

Doelpunten: 16' Lambert (0-1), 35' Vangeel (1-1), 72' Antoine (1-2).

Geel: Carratta, Wauthy, Marion, Vangeel.