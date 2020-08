Zwemverbod door blauwalgen in de Plas: minstens tot vrijdag geen waterpret Kim Aerts

11 augustus 2020

17u04 0 Rotselaar Aan de Plas van Rotselaar is het tot nader order verboden te zwemmen. “In zwemzone ‘De Plas’ op het recreatiedomein ‘Ter Heide’ werd een kleine drijflaag vastgesteld, wat volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wijst op de aanwezigheid van blauwalgen. Omdat de gezondheid primeert, is er een preventief zwemverbod van kracht”, klinkt het in een mededeling.

Blauwalgen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Contact met de drijflaag of het inslikken van het met de cyanobacterie besmette zwemwater kunnen naast irritatie van de ogen en de huid ook hoofdpijn, misselijkheid, diarree, koorts, en oog-, oor- en keelirritaties veroorzaken. Blauwalg komt in warmere periodes in stilstaand water voor. Van het zwemwater worden er voortdurend staalnames genomen en worden er verdere analyses uitgevoerd. De ligweide blijft wel gewoon open en is gratis voor bewoners van Rotselaar. Ook aan de surfzone is het verboden om in het water te gaan. Het is niet de eerste maal dat blauwalgen roet in het eten strooien van de zwemlustigen. In juni en juli vorig was er een gelijkaardige situatie en was er ook een tijdelijk zwemverbod. Ook in 2016 en 2017 was dat het geval. Minstens tot vrijdag 14 augustus kan er niet gezwommen worden.