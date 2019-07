Zwemmen in de Plas van Rotselaar terug mogelijk Eerder werd er een drijflaag van giftige blauwalgen vastgesteld EDLL

09 juli 2019

Vanaf woensdagochtend is de zwemzone van De Plas in Rotselaar terug open. Enkele dagen geleden werd een drijflaag van giftige blauwalgen vastgesteld. De Plas werd hierdoor preventief gesloten. Het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid laat weten dat de laatste analyse van de waterstalen zeer goed is en de drijflaag verdwenen is. Hierdoor wordt het zwemverbod opgeheven en kan er vanaf morgen terug gezwommen worden. De zwemzone is dagelijks open van 10 uur tot 20 uur.