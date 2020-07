Zuivelproducent Danone gaat jaarlijks 500 miljoen liter water besparen Kim Aerts

23 juli 2020

Rotselaar De Rotselaarse site van zuivelproducent Danone recycleert voortaan 75 procent van het gebruikte water. Op die manier bespaart de vestiging jaarlijks 500 miljoen liter water, het equivalent van het waterverbruik van 4.000 gezinnen.

Het afvalwater van het productieproces wordt net als voorheen naar Danones waterzuiveringsstation gestuurd. Nieuw is dat het nu wordt gerecycleerd met behulp van een innovatieve membraantechnologie om productieafvalwater opnieuw drinkbaar te maken. De zuivering van het water in twee stappen maakt het mogelijk om het op een circulaire manier te hergebruiken.

“Eerst worden alle mogelijke vaste deeltjes verwijderd door middel van ultrafiltratie. Vervolgens worden ook alle mineralen en micro-organismen verwijderd met de omgekeerde osmosetechniek. Na deze stap is het water opnieuw van drinkwaterkwaliteit en kan het worden hergebruikt, in een oneindige cyclus, om de verschillende fases van het productieproces te reinigen, een proces dat in principe veel water verbruikt”, zegt Jurgen Berckmans, directeur van de productiesite.

“Door 75 procent van het verbruikte water te hergebruiken, vermindert de fabriek in Rotselaar haar impact op het grondwater, maar ook op de omliggende rivieren en beken, aanzienlijk. Bovendien pompt ze tot 75 procent minder grondwater op. Deze innovatie laat de site niet alleen toe om jaarlijks meer dan 500 miljoen liter water te besparen maar ook om water beschikbaar te houden van de omgeving”, licht waarnemend burgemeester Dirk Claes (CD&V) toe.

Voor landbouw

Naast dit project zal Danone binnenkort ook het teveel aan gezuiverd afvalwater ter beschikking kunnen stellen aan de boeren in de regio, om hen te helpen bij de irrigatie van hun gewassen tijdens de droogte. Danone kreeg hierbij steun van Fevia, de Federatie van de Belgische voedingsindustrie. Dankzij een administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau maakt Fevia het nu mogelijk voor voedingsbedrijven om hun gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen als irrigatiewater.

De gebruikte technologie zal ook in andere landen worden geïnstalleerd en is in lijn met Danones ‘One Planet. One Health’-bedrijfsmodel Jurgen Berckmans, directeur van de productiesite

De site in Rotselaar is de eerste productiesite van Danone ter wereld met deze innovatie. Kostenplaatje: twee miljoen euro. De zuivelfabrikant belooft dat het niet de laatste innovatie zal zijn. “De gebruikte technologie zal ook in andere landen worden geïnstalleerd en is in lijn met Danones ‘One Planet. One Health’-bedrijfsmodel”, zegt Berckmans.

De site in Rotselaar is een van Danones vlaggenschepen en haar grootste yoghurtproductiesite in Europa. In de fabriek van Rotselaar produceert men verschillende soorten yoghurt: drinkyoghurts zoals Actimel en lepelyoghurts zoals Danone Fruit en Activia Fruit. Elke week rollen meer dan 30 miljoen flesjes en 4 miljoen potjes yoghurt van de band. Deze producten worden in meer dan twintig landen binnen en buiten Europa gedronken en gegeten.