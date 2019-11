Zone 30 in het centrum van Rotselaar EDLL

04 november 2019

In het centrum van Rotselaar is een zone 30 ingevoerd, meer bepaald op de Provinciebaan vanaf de kerk tot aan cultuurcentrum de Mena. Vroeger mocht men daar 50 kilometer per uur rijden. De gemeente Rotselaar heeft de zone 30 ingevoerd om het dorpscentrum veiliger te maken. Zowel de verkeersborden, als de flitscamera’s die er staan, werden opnieuw ingesteld naar 30 kilometer per uur. De gemeente zal ook nog nieuwe wegschilderingen plaatsen om de snelheidsbeperking te benadrukken.