Zomerse temperaturen in het vooruitzicht: zwemzone Meer van Rotselaar dit weekend open EDLL

31 mei 2019

10u30 0

De weergoden zijn gunstig gezind dit weekend. Het worden zomerse temperaturen tot wel 30 graden. Voor het eerst dit jaar opent de zwemzone aan de Plas van Rotselaar. Zaterdag en zondag zal de groene vlag uithangen en dat wil zeggen dat de zwemzone, het strand en de ligweide toegankelijk zijn. De Plas is in het weekend geopend van 10 uur tot 19 uur. Voor inwoners van Rotselaar is toegang tot de zwemzone gratis. Niet-inwoners betalen 5 euro. Toegang voor kinderen kleiner dan 110 cm is eveneens gratis.