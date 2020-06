Zin om te zwemmen aan de Plas? Vanaf donderdag kan het weer, mits reservatie Kim Aerts

22 juni 2020

17u01 0 Rotselaar Vanaf donderdag is het opnieuw toegestaan om te gaan verpozen en zwemmen aan het recreatiedomein de Plas in Rotselaar. Het enige verschil met vroeger is dat voorlopig alleen inwoners worden toegelaten als ze - bij voorkeur - online gereserveerd hebben.

Vanaf donderdag heropent de Plas onder nieuwe voorwaarden en veiligheidsmaatregelen. Iedere inwoner kan er elke dag terecht in het eerste blok van 10 tot 14 uur, of in het tweede blok van 15 tot 20 uur.

“Het maximaal aantal bezoekers zorgt voor de nodige afstand tussen bezoekers. Tussen 14 en 15 uur worden de zone en de sanitaire voorzieningen proper gemaakt en wordt de in- en uitstroom van bezoekers gescheiden”, zegt burgemeester Jelle Wouters (CD&V). Per shift worden 700 bewoners toegelaten, die best op voorhand online reserveren als ze zeker willen zijn van een plek.

“Je kan vanaf drie dagen vooraf tot de dag zelf 9 uur je plaats reserveren. Belangrijk daarbij is dat alle bezoekers, ook kinderen, geregistreerd worden. Eén persoon betekent één plaats. Er kan alleen toegang gegeven worden als je per persoon het ticket en de identiteitskaart of kids-ID voorlegt. De overgebleven tickets worden de dag zelf aan de ingang uitgereikt aan inwoners van Rotselaar. Vooraf registreren is wel aanbevolen”, suggereert Wouters.

Buiten is buiten

De in- en uitgang worden voortaan van elkaar gescheiden. Wie eenmaal de zwemzone verlaten heeft, kan ook niet terug naar binnen. Het is eveneens verboden om alcohol mee te brengen. Verder is er de nodige signalisatie aangebracht, is er professionele beveiliging voorzien en hebben de redders de laatste bijscholing gevolgd om correct te handelen volgens de veiligheidsmaatregelen. “Voor redders en toezichters wordt er een beroep gedaan op jobstudenten, deze waren niet eerder beschikbaar door de verlengde examenperiode (wegens coronamaatregelen). Het is de eerste prioriteit om alles veilig te laten verlopen”, vertelt Wouters.

Rookvrij

Nieuw is ook dat de zwemzone vanaf nu rookvrij is. Wie toch nog wil lurken van een sigaret, kan daarvoor terecht in een van de twee afgeschermde rookzones, aan de uiteinden van de strandzone. Buiten deze aparte rookzones, mag er niet meer gerookt worden in de zwemzone. Het politiereglement is aangepast: wie er toch rookt, riskeert een GAS-boete. De zwemzone met strand en ligweide is dagelijks open. Zwemmen kan zoals steeds alleen als de groene vlag uithangt.

Wie tickets wil reserveren voor donderdag 25 juni en later, kan dat vanaf dinsdag 23 juni om 9 uur via www.rotselaar.be/deplas. Een account aanmaken en gezinsleden registreren kan nu al. Na vier weken volgt een evaluatie van de nieuwe manier van werken.