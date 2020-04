Zin in een ijsje? 't IJshoorntje is weer open! EDLL

30 april 2020

17u18 0 Rotselaar ‘t IJshoorntje in de Hellichtstraat is sinds vandaag terug open. Door het zonnig lenteweer van de afgelopen weken heeft het ijssalon beslist om de deuren opnieuw te openen voor schepijs. Weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen en ‘social distancing’.

Wie zin heeft in dagvers ijs is in Rotselaar aan het juiste adres, ook in tijden van corona. Wim en An van ‘t IJshoorntje hebben donderdag terug de deuren geopend voor schepijs. Er werd een eenrichtingsparcours voorzien om de nodige afstandsregels te respecteren. Het ijssalon benadrukt wel dat het om afhaalijs gaat. Je zal er dus al wandelend van moeten smullen of het ijs meenemen naar huis. ‘t IJshoorntje is open van dinsdag tot zondag, telkens van 14 uur tot 21 uur.