Zilverwit zorgt voor adembenemend zicht over Rotselaar

05 oktober 2019

In het Rotselaarse centrum verschijnt binnenkort het veelbesproken woonproject Zilverwit. Ontwikkelaar Van Roey Vastgoed vond het tijd om de troeven van dit woonproject letterlijk in de kijker te zetten. Dat kon dan ook zaterdag in het verkoopkantoor en op de werf. “Eén van de belangrijkste troeven van dit project zijn de adembenemende zichten op groen. Wij willen dit echt in de kijker zetten en hebben daarom een Sky-Watch voorzien tijdens de opendeurdag. De Sky-Watch is een uniek platform waarbij we onze bezoekers naar een hoogte van vijftig meter hijsen,” vertelt Tim Sablon, procesmanager bij Van Roey Vastgoed. “

Wasserij Zilverwit en buitenschoolse kinderopvang Stekelbees werden ondertussen afgebroken. Op deze plaats zal binnenkort het nieuwe woonproject ontwikkeld worden. Met de toepasselijke naam Zilverwit knipoogt het project naar de wasserij die jarenlang deel uitmaakte van het Rotselaarse centrum. De eerste fase omvat 42 residentiële appartementen, verdeeld over drie gebouwen. Op de plaats waar de wasserij vroeger stond, zal men in een tweede fase 51 Comfort+ appartementen aanbieden.