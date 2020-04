Woonzorgcentra in Tremelo en Rotselaar houden deuren gesloten: “We maken ons zorgen over de impact” EDLL

16 april 2020

11u34 8 Rotselaar Er is voortaan weer bezoek toegelaten in de woonzorgcentra. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad woensdag beslist. Maar die beslissing wordt op onbegrip en ongeloof onthaald. Heel wat woonzorgcentra gaan de richtlijnen niet volgen. Zo ook bij WZC Damiaan in Tremelo en WZC De Lelie en De Wyngaert in Rotselaar.

De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om onder strikte voorwaarden terug bezoek toe te laten, wordt bij de woonzorgcentra niet goed onthaald. WZC Damiaan in Tremelo zal de richtlijn voorlopig niet volgen. “Hoewel we de aard en de nood van deze beslissing begrijpen, maken we ons toch zorgen over de impact ervan op onze maatregelen ter beperking van de coronabesmetting", stelt het Tremelose woonzorgcentrum.

Onze medewerkers worden overstelpt met telefoons aangaande het voorstel van de overheid WZC Damiaan

“Onze deuren blijven tot nader bericht gesloten voor bezoek. We willen ook beleefd, maar toch met aandrang, vragen om onze instelling niet telefonisch te contacteren. Onze medewerkers worden momenteel overstelpt met telefoons aangaande het voorstel van de overheid”, aldus WZC Damiaan.

Ook bij de woonzorgcentra van Armonea, De Lelie in Wezemaal en De Wyngaert in Rotselaar, staan ze voorlopig geen bezoek toe. “Om de veiligheid in de voorzieningen te garanderen”, klinkt het. Deze woonzorgcentra blijven dus voorlopig nog steeds gesloten voor externe bezoekers.