Wooninfomarkt stelt vier sociale nieuwbouwprojecten voor in Rotselaar

08 oktober 2019

12u55 0

Op zondag 13 oktober worden er in vrijetijdscentrum De Mena vier sociale nieuwbouwprojecten voorgesteld. De sociale huisvestingsmaatschappij SWaL organiseert er samen met lokale woonactoren uit Rotselaar een wooninfomarkt. De gemeente, het sociale verhuurkantoor SPIT, de intergemeentelijke vereniging IGO, de provincie Vlaams-Brabant en RISO samenlevingsopbouw geven een overzicht van betaalbaar wonen in Rotselaar, maar ook aspecten van begeleid wonen en subsidies komen aan bod. Daarnaast worden er vier sociale nieuwbouwprojecten voorgesteld: Nieuwe Baan in Werchter, Vossebergen in Werchter, Bergzicht in Wezemaal en Sint-Antonius in Rotselaar. Wie interesse heeft in een van de projecten, is aanstaande zondag welkom tussen 13 uur en 16 uur.